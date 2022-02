La peculiar estética de Tanxugueiras no llegará finalmente a Eurovisión, pero sí al mundo de los juguetes. El trío gallego ya tienen su propia Nancy, la 'Pandereteira' .

Vestida completamente de negro, con cenefas negras dibujadas alrededor de los ojos, una larga trenza, oro en el pelo y, como no, pandereta en mano. Así en las muñeca Nancy en honor a las gallegas.

Pero, ¿quién ha diseñado esta versión de la muñeca? No, no ha sido 'Famosa'. En este caso, se trata de una madre de Galicia, quien conmocionada por la representación del trío en el Benidorm Fest de su canción 'Terra', un himno que ensalza la cultura y lengua gallega, quiso moldear a la famosa muñeca con la estética de que Aida, Sabela y Olaia lucieron en su pase hacia Eurovisión para hacerle un regalo a su hija, según El Faro de Vigo. Se trata, por tanto, de una muñeca única, que, lamentablemente para los fans del trío, no está al alcance de todo el mundo.