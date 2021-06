Se tatúa la cara y el cuerpo en homenaje a su bebé fallecida: “Me hace sentir cerca de ella”

“Pasé por un período muy oscuro, terminé siendo atendido por el equipo de salud mental porque no podía sobrellevarlo y quería quitarme la vida para estar con ella nuevamente”, cuenta al diario ‘Daily Star’.

Tiene grabado en su cara el nombre de su hija

"Me hace sentir mejor, me hace sentir cerca de ella y nunca me dejará olvidarla", confiesa al mismo diario; aunque confiesa que mucha gente le evita por la calle o se cruzan debido a su aspecto y otras critican su aspecto.