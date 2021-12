Se considera "muy coqueta" y no le teme a la vejez, porque sigue siendo "muy juvenil". Ella es Teresa Guzmán , la 'bisayaya' más famosa de Instagram . Madre de cinco hijos, abuela y bisabuela, a sus 91 años se ha convertido en toda una 'influencer'. Muestra sin tapujos su estilo de vida, maquillaje, peinados y looks diarios a sus seguidores que pegados a la pantalla de su móvil, disfrutan con la aventuras de su día a día.

Todo comenzó hace dos años, cuando el marido de Teresa falleció. Preocupada por el estado anímico de su madre, su hija Begoña decidió abrirle una cuenta en Instagram, bisayayayeye . Lo hizo para que ella encontrase una forma de entretenerse y pasar el duelo. Lo que no sabían ninguna de las dos es que acabaría encontrando la manera de entretener a los demás.

Posa a diario para sus seguidores y no se le pasa ningún comentario o opinión sobre su contenido. Siempre para mejorar. Una perfección, como la de toda una profesional, que la lleva a revisar cada detalle de sus publicaciones y sobre todo, de sí misma. Teresa no perdona no ponerse guapa cada día, "es una religión", asegura. Y es que todo es cuestión de ganas, "de querer".