Los usuarios de las redes sociales que quieran apoyar al pequeño Tomi solo tienen que suscribirse a su canal en Facebook, Twitter, YouTube e Instagram y dar 'like' a sus vídeos, en los que relata algunas de las cosas que hace durante el día .

Toni es un niño carismático y simpático , siempre manda saludos a su gato y en su vídeo más reciente lanza una advertencia para no caer en las estafas , ya que menciona que hay personas que buscan aprovecharse de su situación para pedir dinero.

"Me explicaron que hay gente mala que quiere estafarlos a ustedes, sí a ti, y no quiero que pase eso, por favor, así que no les depositen su dinero o algo a alguien, porque ustedes son importantes para mí, yo solo hago los videos por diversión. Bueno, gracias, quería aclarar eso, los quiero mucho", dice en el vídeo.