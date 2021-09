Un joven albañil mexicano llamado 'Draculín' en TikTok protagoniza un vídeo que se ha hecho viral en el que celebra su cumpleaños con un trozo de tarta a solas , sin nadie con quien compartirlo. El internauta confiesa lo “triste” que “es estar a solas” y no puede evitar que los ojos se le llenen de lágrimas .

El video causó sensación entre los usuarios de la plataforma, ya que conmovió a sus seguidores. “Aquí festejando mi cumpleaños, me compraron un pastel”, indicó el albañil. Una leyenda acompaña al video diciendo: "qué triste es estar a solas". Tras hacer una pausa, el hombre se muestra conmovido y se puede observar que sus ojos se humedecen. " La bronca es que no hay con quién lo comparta ", señaló el joven mientras realiza muecas de tristeza. "¡Pero está bueno!".

La grabación rápidamente conmovió a sus seguidores, quienes se solidarizaron con su situación, por lo que comenzaron a compartir el video haciendo se que volviera viral. Asimismo, empezaron a llegarle mensajes de aliento para que al menos se sintiera acompañado de manera digital. No te agüites, aquí andamos todos”; “échale ganas, te queremos”, “no estás solo bro”; “Dios está con usted y no lo dejará solo”; “estar solo no es tan malo, pronto llegará gente que te acompañe”; señalaron algunos usuarios de TikTok.