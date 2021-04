El clip ha recibido más de 23.000 "Me gusta" en la aplicación para compartir videos y decenas de personas dejaron comentarios, aunque no hubo consenso sobre su utilidad. "Me encanta", expresó un fanático en agradecimiento, mientras que otro celebraba que era una "Buena manera de separarlo". Sin embargo, otro usuario más critico aseguraba que "esto es más complicado de lo normal". "Otra solución para un problema que no existe", se lamentaba otro.