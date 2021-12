Weatherbee se autoconsidera "una fanática de Navidad", según el medio Fox News al que le concedió una entrevista. Esta joven posee siete árboles navideños en su casa e inventó este peculiar método para ahorrar tiempo decorándolos y que quedaran más vistosos, aunque nunca esperó que el vídeo tuviese tanta repercusión en las redes sociales. "Me sorprendió la cantidad de gente que no conocía este truco", ha explicado la mujer. "Pensé que, dado que era una solución tan fácil, tal vez mucha gente lo sabía. Pero incluso algunos de mis amigos cercanos de este año dijeron '¿por qué no me dijiste esto antes de instalar mi árbol de Navidad?'", ha comentado entre risas Weatherbee.