Los usuarios de TikTok están alucinando con la nueva tendencia viral . No se trata de un reto, sino de un vestido que se ha puesto de moda y que está dejando a los usuarios boquiabiertos.

Esta vez no hay discrepancias acerca de su color, como sucedía con el ya legendario vestido que unas personas veían de color azul y negro y otras blanco y dorado. La nueva prenda que ha revolucionado a las redes también produce un efecto óptico, pero en esta ocasión todo el mundo ve lo mismo: l a cintura de quien se lo pone se reduce como por arte de magia.

El protagonista es el 'vestido largo Mind of my own', vendido por la tienda de ropa Fashion Nova. Se trata de un vestido entallado, de manga larga y escotado, con un estampado de líneas verticales efecto pintura en tonos marrones, negro y blanco.