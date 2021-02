Pide permiso a su marido en plena boda para dar un último abrazo a su ex

Durante la ceremonia , que tuvo lugar en enero, la mujer pidió al que ya era su marido algo inusual cuando su ex, presente en el enlace, se acercó a felicitar a la pareja .

“¿Puedo abrazarlo por última vez?”, le preguntó la mujer. Él, dubitativo, finalmente le dio el visto bueno y, el momento se produjo: la esposa y su ex se fundieron en un abrazo.

Balas @nikennalee well netizen yg terhormat semua bebas berpendapat dipersilahkan 😅 ##fyp

Otros vídeos virales en TikTok

Es el caso de Ashley VanPevenage, una joven estadounidense que tras enterarse de la infidelidad de su novio, se hace con un martillo y golpea con él la pared para escribir las letras 'F U', las conocidas iniciales de una expresión obscena ('fuck you'). No conforme con su venganza, con pintura en aerosol firmó el mensaje escribiendo "de parte de tu ex".