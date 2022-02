A las puertas de celebrar la fecha especial del amor, San Valentín, ha estado circulando desde hace días un video viral en las redes sociales que explica cómo poner a prueba si tu pareja es infiel o no . Una tiktoker estadounidense, se nombre Aurie Louisse, aplica el 'truco del espejo' .

Según Mirror, la explicación de esa acción está en que si alguien hace exactamente lo mismo y decide ver el espejo en otro momento, podrá percatarse si este fue usado o no por otra persona desde que puso 'la pequeña trampa'.

Muchos usuarios de TikTok no tardaron en criticar el truco que dio a conocer la joven. Y es que recalcaron que la posición del espejo no es capaz de revelar una infidelidad, ya que puede ser utilizado por un familiar o un amigo y no únicamente por la amante.