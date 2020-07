Tom Hanks por culpa del coronavirus: un hombre pasa 110 días viviendo en un aeropuerto en Filipinas

Roman Tromifov volvía a casa tras pasar unos días de vacaciones en Tailandia. Fue al llegar al aeropuerto de Manila el pasado 20 de marzo cuando ya no pudo pasar por inmigración. Fue justo en ese momento cuando las autoridades dejaron de emitir visados y ya no puedo entrar ni salir de Filipinas. Se quedó, como Tom Hanks en la película 'La terminal, atrapado en un aeropuerto.

Han sido 110 días en los que este turista estonio no ha parado de pedir auxilio a través de sus redes sociales. “Necesito ayuda para salir de aquí”, decía a los medios durante su peculiar confinamiento". “La aerolínea dice que necesito esperar a que levanten la cuarentena para tener permiso para volar, y he estado esperando aquí desde entonces. Soy una persona con discapacidad, mi salud está empeorando por la mala nutrición, la falta de sol y aire fresco. No tengo otra opción más que pedir ayuda públicamente”.