Jorge "Werlyb" Casanovas, el conocido ex-jugador profesional de League of Legends y actual streamer, ha incendiado las redes sociales al publicar en su cuenta de Twitter un mensaje criticando el género musical kpop en general y a la popular banda surcoreana BTS, en particular. Su mensaje provocó decenas de miles de reacciones de los fans de la banda, que son legión.



Werlyb, actual miembro de Ibailand (el grupo de streamers y creadores de contenidos de Ibai Llanos), publicó el siguiente mensaje en la red social: "Vamos a decirlo claro, el kpop es una puta mierda. Prefiero que me atropelle un camión lleno de cerdos malolientes (y que se me caiga uno encima) antes que escuchar 10 segundos de BTS".