El Gobierno niega que valore cobrar por el uso de las autovías públicas como piden constructoras y concesionarias

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos aseguraba que se trata de informaciones "recurrentes" y "un debate que no está iniciado" dada la actual situación política que vive el país. También ha asegurado que en la anterior legislatura se propuso una subcomisión para abordar esta cuestión pero no llegó a constituirse.

A pesar de ello ha recordado que "las autopistas y autovías, salvo las que operan bajo una concesión, son las únicas infraestructuras en materia de transporte que no están sometidas a un pago por uso" y se ha mostrado partidario de abordar de manera urgente este debate teniendo en cuenta dos principios: el que contamina paga y el pago por uso. Además, afirma que no puede haber territorios donde estas infraestructuras son de pago y otros donde no lo son. "Es uno de los retos del nuevo Gobierno. Mi idea es que hay que aplicar esos dos principios", confirma Ábalos.