Uno de los trámites fiscales a los que debes hacer frente como autónomo es la declaración trimestral del IVA , a través del modelo 303, así como la presentación de un modelo-resumen al final del ejercicio (el modelo 390). Como profesional por cuenta propia, Hacienda delega en este tipo de trabajadores la recaudación de un tributo que grava el consumo por parte de tus clientes, de modo que tu responsabilidad es simplemente recolectar este dinero para ingresarlo luego en la Agencia Tributaria. Por eso es importante que el dinero relacionado con el cobro del IVA no se toque porque, en realidad, tu labor es simplemente la de intermediario. Además, también es importante tener en cuenta que determinadas actividades y bienes no están sujetos al impuesto al consumo por excelencia. Conoce qué actividades se encuentran exentas de IVA y evita errores en tus facturas .

¿Qué actividades se encuentran exentas de IVA?

Además, como autónomo es probable que también pagues IVA por la compra de productos o contratación de servicios y que, en este caso, puedas deducir estas cantidades al representar tu modelo 303 cada trimestre. Así, al rellenar este modelo se verá claramente qué IVA has soportado y cuál el que has recaudado, obteniendo un resultado positivo o negativo en tu declaración. Tu liquidación a Hacienda consistirá en la diferencia entre el IVA ingresado y el pagado.

Eso sí, es importante tener claro que determinadas actividades y bienes no están sujetos a IVA, o bien están exentos en determinados casos. Se trata de dos opciones distintas que conviene distinguir: a una actividad no sujeta no se le puede aplicar este tributo en ningún caso, mientras que una actividad exenta implica que sí está sujeta pero en ese caso concreto se exime de su pago.