La agonía del Mobile continúa: se mantiene por ahora mientras la fuga de empresas crece

Es un goteo incesante de empresas que dicen no al Mobile por miedo al coronavirus. El número de cancelaciones sigue aumentando, y ya son más de 30 empresas las que dicen adiós a un congreso, que tenía previsto dejar en Barcelona cerca de 500 millones de euros y generar más de 13.000 empleos. Todo en vilo porque aún sin confirmación oficial los organizadores se resisten a cancelar el evento y eso que la mañana comenzaba con una nueva oleada de empresas que decidían no participar en el Mobile.

Hoy ha sido el turno de las europeas: Vodafone, Nokia, Deutsche Telekom, British Telecom que se añaden a una larga lista de decenas de grandes compañías que han rechazado participar en el Congreso de telefonía más importante del mundo, que vive una agonía constante con el fantasma de la cancelación en el ambiente. No es fácil la decisión cuando estamos ante un evento que cuenta con más de 100.000 asistentes. Los costes de cancelación son aún incalculables. Y habrá que ver quién paga. Las empresas apuestan ahora por la seguridad y el bienestar de sus empleados, clientes y socios.

Colau intenta calmas las aguas

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que llevaba un tiempo pasando por encima del tema del Mobile, vital para Barcelona por su impacto en amplios sectores económicos ha asegurado hoy miércoles, en plena fuga de empresas, que la ciudad está " totalmente preparada" para acoger el Congreso Mundial de Móviles, a pesar del coronavirus, sobre el que ha recordado que los científicos dicen que no hay motivo para la emergencia.

"Las autoridades sanitarias dicen que no hay motivo de alarma", ha precisado la alcaldesa, que ha recordado que esta tarde el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y la consellera de Salud, Alba Vergés, abordarán la evolución del coronavirus en una rueda de prensa convocada en el Hospital Clínic, en Barcelona. Colau ha recordado también que "no hay ningún caso de infección en la península", por lo que ha pedido que no se extiendan rumores. También ha asegurado que las administraciones "estamos coordinadas perfectamente" y que se siguen los consejos de las "máximas autoridades sanitarias" en este tema.