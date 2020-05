Núñez Feijóo: "Que el gobierno provoque y descalifique a la oposición es lamentable. Hay miembros del gobierno profesionales de la provocación"

Los trabajadores de la antigua Alcoa han recorrido las calles de La Coruña en una caravana para exigir un proyecto de futuro. Temen que los planes de inversión no se cumplan y ven peligrar sus empleos . Todo, en el día en el que se ha conocido el posible cierre de la planta de Lugo.

Feijóo destaca es “la única fábrica de aluminio primario de España, es la industria más importante de la provincia de Lugo. Unos 700 empleos directos e indirectos , se veía venir. Llevamos un año hablando con el gobierno para que cierre un precio de luz. El gobierno se comprometió para tener un precio estable, esto no ha sido posible que unido a la baja demanda de aluminio, ha sido explosivo. Lo lógico es que buscásemos una solución”

Sobre la crispación que se está viendo en los últimos días por los responsables políticos , cree que “es lamentable”. Aun así dirige sus críticas al gobierno, es especial a Pablo Iglesias: “Es verdad que en parlamento se ven tensiones, pero que comparezca el gobierno y provoque y descalifique a la oposición no suele ocurrir y si eso pasa en un parlamento para la reconstrucción, es peor. Nos confundimos incendiando. Es malo para el parlamento y es malo para la política”

En cuanto al insulto al padre de Pablo Iglesias de llamarlo terrorista por parte de una compañera de partido, defiende que “no me gusta este tipo de actitudes y es verdad que el vicepresidente segundo es un profesional de la provocación, lo que buscan es que no se hablen de los problemas del país. Recuerdo cuando Iglesias en 2016 vino a hablar y dijo que yo había matado a más personas que un terrorista, por la política de sanidad. No contesté”