¿Cómo funciona “Paga en 4” y cuándo es una buena alternativa?

Sin embargo y como nos explican los expertos de HelpMyCash, si utilizáramos “Paga en 4” y adicionalmente eligiéramos la tarjeta de crédito para saldar las cuotas, podríamos caer en el error de la doble financiación . En efecto, fraccionar dichas cuotas podría llevar a pagar más por la financiación y, una opción que inicialmente era económica, se convertiría en una alternativa cara . Como consecuencia, el coste de financiar podría ser mayor al descuento ofrecido por los Amazon Prime Days. En este escenario, la compra no sería tan provechosa como a simple vista nos podría parecer. Un dato importante a tener en cuenta si el objetivo es ahorrar y el artículo no es verdaderamente imprescindible.

¿Y financiando con “Credit Line”?

¿Y pagar con la tarjeta de crédito?

Elige siempre la cuota más alta que puedas pagar o el menor número de cuotas. Lo más seguro es que, de esta manera, pagues menos intereses.

Comprueba que el tiempo que utilizarás para pagar una deuda es menor que el de la vida del artículo que vas adquirir. Si, por ejemplo, adquieres un móvil y pagas la cuota mínima de 15 euros, corres el riesgo de tener una deuda más larga que la vida del objeto y entonces la deuda será mala.

Y, por último aunque no menos importante, siempre vale la pena analizar con detenimiento si el objeto que se planea comprar es indispensable y justifica la adquisición de una deuda. Si la compra puede esperar, deberíamos valorar si no es más conveniente ahorrar. Eso sí, si esperamos, es probable que no podamos disfrutar de ningún descuento o este sea menor. En ese caso, lo mejor será siempre hacer números para que la financiación no se coma el valor del descuento.