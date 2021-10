La iniciativa originalmente fue apagar al día 10 minutos la luz , a las 20:00 horas. "Yo me conecto por Facebook, lo hago con las personas que están en el grupo y, aunque yo lo hago 5 minutos, algunos lo hacen hasta 20 ó 30 minutos", señala Miguel, impulsor del movimiento de protesta contra las eléctricas. Añade que "cuando me di cuenta tenía 2.000 personas de todos los sitios de España, pero fue creciendo hasta ahora, que somos 19.000".

Además, avisa el dueño del local sevillano que, "si esto llega a más, las eléctricas lo van a notar". "Ya no es lo que te ahorres, es que no podemos seguir con esta situación, yo no puedo pagar 400 euros al mes", se queja. "La última factura la he pagado 25 días después. O cierro o trabajo para ellos", protesta.