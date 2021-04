La Audiencia Provincial de Valencia anula el IRPH en una hipoteca, en contra del criterio del Supremo

Nulidad del IRPH: la AP de Valencia se posiciona del lado del consumidor

En este sentido, para la Audiencia Provincial de Valencia, la nulidad del índice IRPH se basa en su falta de transparencia ya que, como se expone en el auto, "no consta que la entidad ofreciera a los prestatarios la información exigida por la normativa de transparencia bancaria". Este extremo no fue reconocido en primera instancia: el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Quart de Poblet (Valencia), mediante auto de 16 de junio de 2020, solo estimó parcialmente la oposición formulada, declarando nula únicamente la cláusula de interés moratorio.

Los argumentos de la AP de Valencia para anular el IRPH

En concreto, el auto hace referencia a recientes sentencias en las que el Supremo consideraba que existía falta de transparencia en la comercialización de hipotecas referenciadas al IRPH, pero no abusividad. Sin embargo, la AP de Valencia opina que “las consideraciones valorativas contenidas en la sentencia de instancia no pueden sustentar la existencia de un equilibrio entre las partes contratantes, dado que la simple entrega de la oferta vinculante no es suficiente para acreditar que al prestatario se le informo de manera adecuada del índice cuya nulidad se postula, dado que es necesario un plus de información respecto de dicho interés que no es tan claro como el Euribor”.