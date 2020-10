Más de un millón de autónomos pagarían menos cuota con el nuevo sistema

Rendimientos menores al salario mínimo interprofesional

Más de la mitad de ellos, añade la nota, tuvieron ese año unos rendimientos menores al salario mínimo interprofesional (SMI), por lo que su aportación a la Seguridad Social "sería menor" que la actual con el nuevo sistema. Según señalan a Efe fuentes de la negociación en esta primera reunión el Gobierno no ha detallado los tramos que, apuntan, podrían pasar por establecer uno para que los tengan rendimientos por debajo del SMI, inferior al mínimo actual, otro entre esa cifra y los 25.000 euros anuales y desde ahí ir añadiendo escalones por cada 10.000 euros. Estos cambios, explican las mismas fuentes, pueden suponer que alrededor de un millón de autónomos con rendimientos inferiores al SMI vean reducida su cuota mientras que unos 700.000 pasarán a pagar más. Actualmente, explica el Gobierno, la mayor parte de trabajadores autónomos (sin perjuicio de tener acceso a determinadas deducciones) eligen las bases de cotización para el cálculo de las cuotas a la Seguridad Social y de las prestaciones, "con independencia de los rendimientos obtenidos de sus actividades económicas".

85 % de los autónomos cotizó por la base mínima

En 2019, por ejemplo, el 85 % de los autónomos cotizó por la base mínima, 944,4 euros al mes, es decir pagando una cuota de 286,15 euros.



Tras esta primera reunión con el ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, el presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha expresado su rechazo al planteamiento del Gobierno que, ha apuntado, solo terminará afectando a 1,5 millones de autónomos, la mitad del colectivo, que son los que están en el sistema de estimación directa, dejando fuera a societarios.



De esta cifra, ha añadido, la mitad, unos 700.000, verían elevadas las cuotas que pagan.



"No es el momento para eso", ha criticado Amor que tacha el planteamiento del Gobierno de injusto.



"No apoyamos un sistema como éste, no es un sistema tampoco justo. Podemos encontrar un autónomo societario que gane más dinero que un autónomo persona física que este en estima directa (...) pero que tenga menos cotización", ha apuntado Amor.



Por el contrario el presidente de UPTA, Eduardo Abad, se ha mostrado "satisfecho" por el planteamiento del Gobierno que haría que en 2021, los autónomos con rendimientos inferiores a los vieran reducida su cuota.



A la reunión también ha asistido la secretaria general de UATAE, María José Landaburu.



El Gobierno ha añadido que esta ha sido la primera reunión sobre la adaptación de la cotización de trabajadores autónomos a sus ingresos reales y que a partir de ahora se abre el diálogo con las asociaciones para consensuar el nuevo modelo.