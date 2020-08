El 72 % de los autónomos se plantea cerrar o reducir su plantilla en caso de un nuevo confinamiento

No obstante, según ATA, "mucho más complicada está siendo la situación para un 14,24% de los autónomos que no están ingresando nada", sino por el contrario, de los que han reducido sus ingresos, un 57% ha visto reducida su facturación en un 60% o más respecto al año pasado, mientras que para tres de cada cuatro autónomos su facturación ha caído en un 40% o más .

La morosidad de los pagos, de los principales problemas de los autónomos

ATA explica que se ha constatado "el fracaso de la prestación de cese de actividad que se podía solicitar desde el 1 de julio". "Es una prestación que no tiene que ver con el contexto real que viven los autónomos. Solo un 5% de los autónomos la ha solicitado y apenas a un 4% del total se la han concedido (se le concede al 79% de ese 5%), principalmente por no poder acreditar el periodo mínimo de cotización", explica la Federación.

Además, por estar en pluriactividad se le ha denegado al 10,8% y por haber estado de baja, por ejemplo por paternidad o maternidad, con la que no es compatible, al 5,4%.

El 78,2% ve esta herramienta imprescindible, mientras que, por el contrario, el 14,1% no lo considera fundamental. Preguntados por las herramientas que podrían hacer realidad la recuperación y la mayoría de los autónomos coincide en que la r educción de trabas administrativas sería importante y también ven "muy necesario" que existan ayudas para el fomento del reemprendimiento.

El 40% de los autónomos ha incorporado a toda su plantilla

Hasta ahora, casi el 40% de los autónomos ha señalado que ha incorporado a toda su plantilla, mientras que un 26,3% no ha incorporado a todos sus trabajadores y el 4,5% cree que los incorporará en los próximos días. Por el contrario, el 21,1% no sabe si podrá dar de alta económicamente a alguien y el 8,3% cree que no lo hará.