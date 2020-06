El coronavirus frena la puesta en marcha de AVLO, el Ave low cost, pero no las ampliaciones de Barajas y El Prat

El AVLO, el AVE 'low cost' de Renfe que tenía previsto poner en marcha a comienzos del pasado mes de abril y quedó suspendido por la crisis, no podrá retomarse, al menos en el corto plazo, por las nuevas condiciones para viajar que impone la crisis sanitaria, según indicó el ministro de Transportes y Movilidad, José Luis Ábalos. "No veo que podamos platear un servicio 'low cost' en el corto espacio de tiempo", reconoció el ministro. "Ahora mismo, con las distancias de seguridad que se plantean va a ser complicado", añadió. "Durante un tiempo, en tanto la pandemia no pase al olvido, el uso del transporte será muy distinto al que estábamos acostumbrados", apuntó Ábalos durante su comparecencia en el Senado.