Las ayudas para después del paro que debes conocer

En España existen diferentes ayudas después del paro que sirven para proteger a determinados colectivos una vez que hayan agotado su prestación por desempleo y aun así no hayan encontrado trabajo, o bien para quienes no tengan derecho a cobrar el paro por no cumplir con los requisitos legales (como no haber cotizado al menos 360 días). Cada una tiene sus propias especificaciones y características. En este artículo te contamos qué ayudas hay después del paro en 2020, incluyendo algunas de las más solicitadas: las ayudas después del paro para mayores de 45 años o las ayudas para mayores de 52.