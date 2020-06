Con qué ayudas cuenta un pensionista en España

¿Qué ayudas para pensionistas jubilados existen en España?

Las pensiones son prestaciones económicas, normalmente de duración indefinida y supeditadas a una previa aportación a la Seguridad Social, aunque no siempre es así. De hecho, cuando hablamos de pensiones por jubilación, podemos distinguir entre pensiones contributivas y no contributivas. Las primeras se perciben si se acredita el cumplimiento de ciertos requisitos (un período mínimo de cotización, por ejemplo) y su cuantía depende de la cantidad que nosotros hayamos aportado a la Seguridad Social durante nuestra vida laboral. Sin embargo, en el caso de las pensiones por jubilación no contributivas, no es necesario acreditar estas aportaciones, ya que se conceden como ayuda en determinados casos. Sí habrá que cumplir, por tanto, con los requisitos necesarios para acceder a ellas.