La banca termina 2020 cobrando comisiones por sus cuentas bancarias

La guerra de las comisiones por las cuentas bancarias se ha desatado. Si hasta hace poco los bancos no cobraban a los clientes por el mantenimiento de sus cuentas, ahora las condiciones han cambiado. Las dificultades económicas por las que pasan muchos ciudadanos se han visto reflejadas en un aumento de la tasa de morosidad en la banca, que ha encontrado en las cuentas bancarias el nuevo producto para arañar algo de rentabilidad.

Encontrar una cuenta sin comisiones entre toda la oferta empieza a ser como buscar una aguja en un pajar. Sin embargo, algunos bancos digitales han visto en las cuentas sin comisiones la ocasión perfecta para robar clientes a la banca tradicional. Entonces , ¿es posible tener una cuenta sin que mi banco me cobre nada por mantenerla? La respuesta es sí, pero no es una tarea sencilla. Según el último informe sobre cuentas bancarias de iAhorro, la comparativa de este producto en el sector bancario español queda claramente diferenciada entre la banca tradicional y los neobancos.

Cuentas 100% digitales y sin comisiones para los más jóvenes

La Cuenta Imagin de imagin tiene el coste cero de un producto 100% digital y las ventajas de la banca tradicional al permitir la retirada de efectivo en los más de 9.600 cajeros de CaixaBank en España. Al ser una cuenta enfocada a un público joven, sin necesidad de que tengan ingresos, ofrece todos sus servicios de manera 100% online sin comisiones de mantenimiento o administración. Tanto las tarjetas (débito, crédito y prepago) como los servicios a través de la aplicación tienen coste cero y no exige ningún requisito para su contratación. Además, permite la posibilidad de disfrutar de descuentos en algunos establecimientos y marcas, así como acceder a contenidos exclusivos de estilo de vida en torno a música, gaming, tendencias y sostenibilidad.

Cuenta Corriente Open de Openbank: No tiene comisiones de apertura, mantenimiento o cancelación, las transferencias dentro de la UE son gratuitas y la tarjeta de débito no tiene un coste añadido. Tiene el inconveniente de que apenas dispone de cajeros propios para retirar dinero y no tiene un gran número de otras redes de cajeros asociados. El único requisito para abrirla es ser mayor de edad.