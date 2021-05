El Bitcoin se desploma tras la prohibición de China a las criptomonedas

De este modo, como complemento de las disposiciones anunciadas al respecto por el Banco Popular de China, las tres asociaciones instan a las "instituciones relevantes" a no realizar negocios relacionados con las monedas virtuales : "No deben usar moneda virtual para fijar precios de productos y servicios, suscribir negocios de seguros relacionados con monedas virtuales o incluir monedas virtuales en el alcance de la responsabilidad del seguro, y no deben proporcionar directa o indirectamente a los clientes otros servicios relacionados", advierten.

Frenazo a las criptomonedas en China

"Las monedas virtuales son un producto virtual específico que no es emitido por la autoridad monetaria, no tiene propiedades monetarias, no es una moneda real y no debe ni puede usarse como moneda en el mercado", afirman las asociaciones financieras chinas que han promovido esta medida.