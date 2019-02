BlaBlaCar no supone competencia desleal para el autobús, según la justicia

La Audiencia Provincial de Madrid ha ratificado que BlaBlaCar, la web que conecta personas que desean compartir coches, no presenta una competencia desleal para las empresas de transporte de viajeros en autobús. Según la Justicia se trata de una herramienta para que las personas compartan “gastos de un viaje”, que son los usuarios quienes determinan el precio y que la plataforma recibe un importe por el uso de la web, no por el servicio de transporte".

En esta sentencia, dictada el pasado 18 de febrero, la Audiencia Provincial concluye que la actividad de BlaBlaCar no es la de un servicio de transporte , sino la de prestación de servicios en línea, la explotación de una plataforma web.

"La plataforma BlaBlaCar tiene por objeto poner en contacto a personas que buscan compartir los gastos de un viaje con las ventajas que, parar dicha relación ofrece Internet", dice el auto. El juez indica que la actividad de esta firma es "la explotación de su plataforma", lo que "no la convierte en un empresario de transporte".

Asimismo, argumenta que la comisión que cobra por los viajes intermediados no supone un "precio de transporte". "Se trata de una medida simplemente que permite generar confianza en los usuarios", añade.

En la misma línea, y en cuanto al precio que pagan quienes comparten el coche, el fallo dice que "no se acredita la existencia de precio alguno".

"Lo que perciben los usuarios que disponen de su vehículo es una participación en los gastos del viaje que desean realizar en su propio interés, dado que no se presta ningún servicio de transporte público discrecional por parte del conductor", explica.

Por todo ello, la Audiencia concluye que BlaBlaCar "es una plataforma de uso compartido de vehículos, que no controla los aspectos esenciales de la actividad que desarrollan sus usuarios."

"Pone en contacto a usuarios interesados en realizar un viaje establecidos por éstos a su conveniencia y son los usuarios quienes deciden si comparten o no el viaje y con quién lo comparten", detalla.

La plataforma no recibe dinero por el viaje

"Tampoco se percibe ninguna remuneración pues, la aportación por kilómetro que se considera adecuada no va más allá de satisfacer el coste del viaje, y además la fijan los usuarios y no la plataforma que, por su parte, recibe un importe por el uso de la propia plataforma y no por prestación de los servicios de transporte", añade.