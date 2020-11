Lo que debe saber el consumidor

El plazo para el desistimiento se empieza a contar a partir del momento en el que se recibe el producto y se calcula en días naturales, por lo que se incluyen también los domingos, festivos y otros días inhábiles. Si no se trata de la compra de un producto sino de la contratación de un servicio por Internet, el plazo se cuenta a partir de la fecha de firma del contrato.

En todo caso, se debe tener en cuenta que existen algunas excepciones al derecho de desistimiento. En concreto, no se aplica en el caso de suministro de servicios de alojamiento --por ejemplo, reservas de hotel--, alquiler de vehículos, servicios de suministro de comida o servicios relacionados con actividades de esparcimiento --entradas a conciertos, billetes de avión, de tren, etcétera--, si los contratos prevén una fecha o un periodo de ejecución específicos.

Tampoco se aplica el derecho de desistimiento en el caso de productos personalizados o confeccionados a medida, ni en el suministro de grabaciones de vídeo o audio o de programas informáticos que hayan sido desprecintados. También están exentos el suministro de prensa, publicaciones o revistas --salvo los contratos de suscripción a las mismas--, así como el suministro de contenido digital que no se preste en soporte material cuando la ejecución haya comenzado con el previo conocimiento expreso de la persona consumidora.

