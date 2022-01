"Vacunarse no sólo es un ejercicio de responsabilidad colectiva en términos de salud, sino también en términos presupuestarios. Que una persona no se vacune hace que otros se infecten, en algunos casos con consecuencias graves o fatales", afirma el responsable de la Unidad de Economía de la Salud del Hospital Germans Trias, Francesc López Seguí. "Igualmente, que una persona no se vacune tiene una repercusión económica... en un contexto en el que el Sistema Sanitario ha tenido que dedicar muchos millones de euros, de forma extraordinaria, para hacer frente a la situación que vivimos", añade