A partir del mes de junio entrarán en vigor cambios en las tarifas de la luz

Subida de la luz en junio: cómo evitar que te afecte

Tal y como recuerda la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), las tarifas de luz cambiarán a partir de a partir del 1 de junio de 2021. De un lado, se modifican los tramos horarios, que pasarán a ser tres. De otro, se podrán contratar dos potencias. Y, en la práctica, podrías pagar más si no vigilas estos parámetros, ya que la idea es modificar los peajes para optimizar el uso de la red eléctrica, penalizando más el consumo en las horas de mayor demanda. Por tanto, deberás jugar a tu favor con estos elementos, analizando tus horarios de consumo y tratando de economizarlos al máximo.

Con este nuevo sistema resulta complicado saber en qué casos la factura de la luz aumentará o disminuirá, ya que ello dependerá de nuestro tipo de consumo y de los ajustes que llevemos a cabo. Lo que sí parece claro es que no tener en cuenta estos nuevos factores puede suponer un aumento del gasto.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que, a la hora de contratar una determinada potencia, debemos tener cuidado en no excedernos ni quedarnos cortos, ya que, si optamos por una potencia muy elevada, la parte fija de la factura se encarecerá mucho. Del mismo modo, si optamos por una potencia muy reducida, es posible que el interruptor de control salte con frecuencia si accionamos varios aparatos al mismo tiempo.

Qué electrodomésticos consumen más electricidad

Ahorrar en la factura de la luz depende en gran medida del uso que hagamos de nuestros electrodomésticos , así como de su nivel de eficiencia energética. Normalmente el uso de estos aparatos supone más del 50 por ciento de la facturación mensual y, entre ellos ,el frigorífico, la lavadora, el horno, el congelador y el lavavajillas son los que más energía consumen. También es importante saber que los aparatos que generan calor, como secadores, planchas, tostadoras, etc. consumen mucha energía.

Además, no hay que olvidar el consumo pasivo de muchos aparatos que podríamos evitar fácilmente utilizando interruptores o simplemente desenchufándolos cuando no los estemos utilizando. Es el caso de cargadores, ordenadores, pequeños electrodomésticos de cocina (como las cafeteras) la televisión, las consolas de videojuegos, etc.