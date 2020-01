Plata de ley es o no es: las claves del escándalo de las joyas de Tous

Todas las claves de un caso que ha llevado a la empresa a los juzgados

Tous se enfrenta a su mayor crisis como marca. La acusación de que sus joyas no son plata de ley sino bisutería está en los tribunales. El impacto es terrible para la marca. Fundada en 1920, Tous cuenta con presencia en más de 50 países con 700 establecimientos y un equipo integrado por más de 4.000 profesionales. Estas son las claves de lo ocurrido:

Por qué está Tous en los tribunales

Santiago Pedraz, titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 investiga a la firma catalana a instancias de la Fiscalía de la Audiencia Nacional por los delitos de estafa continuada, falsedad documental, publicidad engañosa y corrupción. Se investiga a Tous para esclarecer si, como sostiene la Fiscalía, la compañía ha vendido joyas rellenas de material no metálico, pese a publicitarlas como si fueran íntegramente de oro o plata, unas acusaciones que rechaza la marca, que asegura que todas sus piezas están certificadas y son de primera ley.

Así se investigó para llevar a Tous ante la Audiencia

El caso fue elevado a la Audiencia Nacional dada la magnitud que podría alcanzar la causa. De hecho, El Juzgado Central de Instrucción número 1 ve posible que la investigación afecte a cerca de 4 millones de piezas de Tous, una empresa implantada en más de 45 países y que cuenta con unos 400 establecimientos. El volumen de ventas de la joyera catalana es de más de 350 millones de euros sólo en España. El origen de la investigación parte de la sospecha de una asociación de consumidores de joyas (Consujoya) que ordenó el análisis de diferentes piezas de Tous al sospechar que no cumplían con la ley de metales.

Las muestras fueron enviadas al laboratorio Ecomep de Córdoba, cuyo informe constató que el relleno era no metálico y contenía con una estructura hidrocarbonada que incumplía la normativa del Reglamento de la Ley de Metales. Mismo veredicto alcanzó el Instituto Universitario de Nanoquímica de la Universidad de Córdoba al analizar las piezas adquiridas en la web.

La asociación de consumidores y usuarios de joyas que interpuso una denuncia contra Tous por estafa compró productos en su página web y en tiendas de cuatro ciudades y las sometió al análisis y contraste de un laboratorio cordobés de cuyas conclusiones se desprende que las piezas carecían de relleno metálico, de modo que no se ajustaban a las características con las que estaban siendo ofrecidas en el mercado. Ante las sospechas de que los productos de Tous no fuesen lo que parecían, la asociación Consujoya adquirió el mítico oso que fabrica la firma en su versión colgante de adulto y niña y acabado en "plata de primera ley", en establecimientos de Córdoba, Málaga y Madrid y en la propia web de Tous.

Los denunciantes pusieron los hechos en conocimiento de la Fiscalía de Córdoba, que tras recabar informe de la Guardia Civil, encontró indicios de delitos de publicidad engañosa, estafa continuada, falsedad en documento y corrupción en los negocios, no sólo en la propia Tous, sino también en el laboratorio de contraste que acredita la calidad de sus joyas, Applus Laboratories, con sede en Barcelona.

Quién acusa a Tous

La asociación de consumidores y joyeros Consujoya promovió la primera denuncia y ha sido admitida como acusación popular en la causa. La abogada de la asociación de consumidores y usuarios de joyas Consujoya, Magdalena Entradas, ha señalado tras asistir a la declaración de los responsables de la empresa Tous ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz por presunta estafa, que los representantes de la firma catalana "no han podido negar la evidencia" del relleno no metálico de determinadas piezas de plata, y ha pedido que califiquen al producto de chapado. "Digan que es chapado, pero no lo vendan a precio de oro y plata cuando no lo es", ha indicado.

Según ha explicado Entradas, Bosch habría confirmado ante el juez Santiago Pedraz que la marca hace un uso "subjetivo" de una técnica denominada de 'electroformado' por la que los metales preciosos se van adhiriendo a un molde durante su fabricación. Y recuerda la abogada que ese tipo de técnica no está regulada en la Ley de metales preciosos ni en el reglamento que la completa.

En este punto, ha apuntado que el propio Bosch ha explicado que con el 'electroforming' adhieren con electricidad las partículas de material precioso al molde, y que ha llegado a hablar de "baño", a la hora de explicar el proceso al juez. "Alegan que sin esa técnica no podrían hacer piezas de ese tamaño y volumen porque no tendrían estabilidad. Pero se niegan a entender que lo que venden es bisutería, y quieren hacerlo pasar como joyas de primera ley de oro o plata. Digan que es chapado, pero no nos vendan a precio de oro y plata cuando no lo es", ha añadido.

A Entradas le ha sorprendido además "el rebuscado argumento" de la representante del laboratorio citado, dado que ha explicado que el método que siguen para analizar las piezas es la de "destrucción". Según la acusación popular, el laboratorio recoge una muestra, la destruye, pesan el metal y lo analizan, y si tiene la plata "ya le dan la ley". "Si la ley no nos gusta, habrá que cambiarla", ha apuntado para luego subrayar que se habla de "estafa" puesto que "se vende una cosa por otra. Me hace gracia cuando dicen que no venden oro al peso, bien. Puedes comprar un cinturón de Gucci y pagar una fortuna, y ser de plástico. Pero no puedes decir que el cinturón es de piel y pagar además de la marca la piel. Las marcas son una cosa y el material y el mensaje que se le da al consumidor es otra", ha apostillado Entradas. Tras esto ha añadido que esta citación llega tras un año de trabajo, que la justicia lleva su tiempo y que "no es fruto de un día, ni capricho, ni manía de nadie".

Tous carga contra Consujoya: por qué

Tous carga contra esta asociación, a quien acusa de moverse por intereses espúreos y meramente economicistas contra la compañía en una conducta que, asegura, han mantenido a lo largo del tiempo. Detalla, entre otros asuntos, que han promovido cerca de media docena de causas contra la empresa catalana en juzgados de instrucción, en su opinión, sin razón de ser.

La representación jurídica de la compañía Tous ha presentado un recurso contra el auto por el que el Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional asumió la competencia para investigar una presunta estafa en la venta de sus joyas y acordó las primeras diligencias, para exigir que se imponga fianza a la acusación popular.

Tous defiende el uso del electroforming: qué es

El director general de Tous, José María Bosch, ha negado ante el juez irregularidad alguna durante su declaración en representación de la firma, investigada como persona jurídica. Conforme ha argumentado, las piezas objeto de investigación han sido fabricadas con una técnica denominada "electroforming" y relativamente reciente que por tanto, no está recogida en la Ley de Metales a la que se acogen los denunciantes y que es del año 1995. La firma defiende la técnica "permite crear joyas resistentes, de gran volumen y sin soldaduras" a partir de "un molde de metacrilato o resina que se va cubriendo de oro o plata en estado líquido mediante un delicado proceso electrolítico".

El Electroforming es una técnica incluida en TOUS durante los años 90 para crear joyas resistentes, de gran volumen y sin soldaduras. A partir de un molde de metacrilato o resina, que se cubre de oro o plata mediante un proceso electrolítico, obtenemos piezas ligeras y de calidad pic.twitter.com/jMOeSBjMP8 — TOUS Jewelry (@tousjewelry) January 21, 2020

Ese es el material no metálico del que estaría rellena la pieza señalada, el mítico oso de la firma fabricado en plata. En el caso de las piezas de oro, según las fuentes consultadas, Tous ha explicado que no se recurre a esa técnica porque tiene el grosor y la resistencia suficientes como para que no se deforme sin necesidad de introducir ese tipo de relleno.

Qué dice Tous de las acusaciones

Tous ha defendido que "todas" las joyas que comercializa bajo su marca cumplen con la legislación española y son de oro y plata de primera ley, después de que este miércoles se haya celebrado una vista en la Audiencia Nacional para investigar una presunta estafa denunciada por la asociación de consumidores y joyeros Consujoya, que sostiene que la firma vende joyas con rellenos no metálicos.

Todas nuestras joyas de oro y plata son siempre de primera ley y cumplen expresamente con la legislación de metales preciosos. Además, todas ellas están certificadas por laboratorios oficiales en España. — TOUS Jewelry (@tousjewelry) January 20, 2020

La firma ha insistido en que cumple con todos los estándares mundiales de certificación de metales de primera ley en España, y que cada una de sus joyas está certificada por laboratorios oficiales autorizados de los que recibe el contraste de origen y el de garantía. Además, ha aclarado que la marca incorpora en todas sus piezas el certificado de garantía y autenticidad en que el que se especifica la técnica utilizada y la ley de los metales preciosos. Tous defiende que el 'electroforming' es una tecnología, "avalada por todos los órganos técnicos de la Administración Pública y expresamente permitida por ley, que Tous empezó a utilizar en joyería en 1996.

La compañía ve esta tecnología especialmente adecuada para piezas de gran volumen, a la vez que ligeras y sin soldaduras: "Dependiendo del tamaño, forma y metal precioso empleado, y tal y como prevé la legislación de metales preciosos, la joya podrá incorporar núcleos no metálicos que ayuden a conferir estabilidad a la pieza, manteniéndose siempre la primera ley, todo ello certificado y garantizado por terceros".

Qué dice la Asociación Española de Joyeros, Plateros y Relojeros

Esta asociación, que representa a más de 3.800 empresas del sector joyero español, ha emitido un comunicado en el que defiende que "la práctica de relleno de piezas de joyería no implica fraude ni manipulación", sino que el 'electroforming' es una técnica propia de fabricación que ofrece al consumidor joyas con más diseño a un precio más asequible. La asociación ha incidido en que una joya de plata puede llevar ese relleno y ser una joya de plata de primera ley, diferenciando la plata y el oro de ley de la plata y el oro macizos. "La joyería es igual que otro complemento. Una joya no tiene un precio por el oro que lleva sino por su diseño, su marca, los colores y las gemas que usa. Una cuestión es comprar oro o plata al peso y otra muy diferente es comprar una joya de oro o de plata", ha sostenido la asociación.

Facua quiere que se haga pública la lista de piezas investigadas

La asociación de consumidores FACUA considera que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, debe hacer pública la lista de piezas de Tous que estén siendo investigadas por no cumplir con el reglamento de la ley de metales, con el objetivo de facilitar las pertinentes reclamaciones de los afectados. Así, la asociación considera que, con independencia de que los consumidores decidan personarse como acusación en la causa abierta en la Audiencia Nacional, la difusión de un listado con las joyas que contendrían un relleno no metálico agiliza la reclamación directa en los establecimientos comercializadores.