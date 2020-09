Las claves de los nuevos ERTE: 70%, prestación para los fijos-discontinuos y 16 días más del contador a cero

La ministra cree que "se está cerca" de alcanzar un acuerdo para prorrogar los ERTE a partir de octubre y ha asegurado que su Departamento "se va a dejar la piel y no se va a levantar de la mesa" hasta conseguirlo. Hoy hay una nueva reunión tras la de anoche, en la que no se logró cerrar un acuerdo global. " Me parece que estamos cerca , es cierto que hay matices, pero creo que estamos cerca del acuerdo", ha afirmado.

Díaz ha señalado que el plazo de vigencia de los ERTE no será cerrado y que todas las empresas que necesiten protección la van a tener. En este sentido, ha explicado que se sabe ya en qué sectores están los problemas (turismo, agencias de viajes, transportes, ocio, cultura, etc.), aunque entiende que "todo lo que está alrededor de ellos" debe quedar también protegido.

Por otro lado, preguntada por cuántos trabajadores aún no han cobrado el ERTE, Díaz ha afirmado que en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) no queda ningún expediente colectivo y que puede haber personas que no hayan cobrado la prestación por errores de tramitación. "Con que exista un error en el DNI ya no se tramita", ha apuntado.