De locos: colas en el Banco de España y sucursales para cambiar pesetas hasta el último minuto

España es diferente. Y la imagen de las colas a las puertas del Banco de España y en gran parte de sus 15 sucursales de todo el país lo demuestran. No habremos tenido tiempo de cambiar nuestras pesetas, no. Este miércoles, 30 de junio, finaliza el plazo para poder cambiar la vieja moneda por euros. A partir de entonces, quienes todavía conserven un billete de 100 pesetas o una moneda ya no podrán canjearlas. Y sí, muchos han esperado hasta el último día, ya no se sabe si por pereza, cariño, descuido o morbo.