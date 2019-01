Cómo le afecta que no salga adelante el decreto sobre el alquiler

Como el decreto Ley no se ha convalidado se volverá al régimen jurídico anterior. De esta manera, el máximo de años por contrato seguirá siendo de tres años en estos casos. Francisco Javier Fajardo Fernández recuerda que la no aprobación de la ley no significa que tenga retroactividad, “los contratos firmados entre el 18 de diciembre y el 22 de enero estarán sujetos a un régimen especial respecto a los contratos que se firmen a partir de mañana. Lo que ha pasado ha sido algo curioso que no se ha dado muchas veces, pero que está sujeto al derecho”, apunta el profesor de la Universidad de Navarra.