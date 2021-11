Y es que, aunque en muchos casos la presentación de este impuesto anual suele arrojar un resultado en tablas (y, por tanto, no es necesario pagar nada, ni nos será devuelta cantidad alguna), a medida que se complica nuestra declaración es posible que las probabilidades de tener que pagar a Hacienda aumenten. Un caso frecuente es la existencia de más de un ingreso o pagador. ¿Cómo afecta tener más de un pagador en la renta?

Es importante tener en cuenta que el hecho de ’saltar’ de tramo por haber obtenido más ingresos en un ejercicio determinado no significa que el nuevo porcentaje (más elevado) se vaya a aplicar a la totalidad de tus ingresos. Al contrario, la suma comprendida en un tramo determinado tributará por el porcentaje que le corresponda, y la suma restante (dentro del siguiente tramo), lo hará por el nuevo porcentaje (más elevado que el anterior), y así sucesivamente.

En este sentido, lo habitual es que tu empresa te retenga una suma correspondiente a IRPF cada mes basándote en los ingresos que vas a percibir de ella durante un año concreto. Si tu sueldo es tu única fuente de ingresos y trabajas durante todo el año para el mismo empleador, lo normal será que tu declaración de la renta quede en tablas. Sin embargo, si has trabajado solo parte del año en esa empresa, has tenido varios empleadores o recibes ingresos fuera de tu nómina, deberás revisar tu situación para no llevarte un susto cuando llegue tu cita anual con Hacienda.