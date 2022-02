Ahorrar puede convertirse en misión imposible en un escenario en el que los precios de todo tipo de productos no dejan de subir. Es el caso de la luz , que se ha convertido en un problema para miles de familias durante los últimos meses. Por eso, toda ayuda es poca a la hora de planificar y ajustar cada euro gastado. Muchas veces pequeños gestos de aparente escasa importancia pueden terminar marcando la diferencia, y un campo de ensayo perfecto para probar esta lógica lo encontramos en el supermercado. ¿Cómo ahorrar en tu cesta de la compra? ¿Qué trucos pueden ayudarte a gastar menos en el supermercado?

La cesta de la compra es una de esas partidas que no pueden faltar en nuestra previsión de gasto mensual, y es importante no perder de vista que los sacrificios que hagamos para reducir su peso no deben afectar a la calidad de nuestra nutrición. Para lograr salir del supermercado sin dejar nuestra cuenta bancaria tiritando, lo mejor es seguir ciertos trucos y consejos que pueden ayudarte a moderar tu gasto. Y es que cada pequeño ahorro en cada producto individual puede traducirse en decenas de euros en la factura final.