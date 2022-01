Si nos damos una vuelta por nuestras casas y nos vamos fijando en todos los aparatos eléctricos que tenemos -conectados en este preciso instante o no-, nos podemos hacer una idea de por qué la factura de la luz nunca nos trae buenas noticias. Unos consumen más que otros, ciertos, pero, además, unos los usamos más que otros.

Si quieres evitar el consumo fantasma, estos son los aparatos que puedes desenchufar cuando no los estés usando para ahorrar:

Todos ellos son dispositivos que utilizan electricidad incluso cuando no se están usando.

Si nos vamos de vacaciones o no vamos a estar durante un tiempo prolongado en casa también podemos añadir a esta lista para ahorrar el frigorífico. Si no se puede desconectar por tener algún alimento en su interior, también se puede ahorrar en su consumo. Tanto el frigorífico como el congelador son más eficientes desde el punto de vista energético cuando están casi llenos. Por ello, bastará con completar los huecos con tuppers llenos de agua y poner el termostato en la posición de menos frío posible. Al no abrir la puerta en muchos días, el frío se conservará dentro manteniendo los alimentos frescos.