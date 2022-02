En cuanto a qué documentos son necesarios para obtener el aplazamiento de pago de deudas con la Seguridad Social , la institución asegura que "no existe un listado de documentos". De esta forma, la Seguridad Social "puede solicitar documentación económica del solicitante dependiendo de lo complejo que sea el expediente, del importe de la deuda, de la naturaleza del sujeto responsable, etc."

La Seguridad Social deberá resolver, en todo caso, en un plazo de 3 meses naturales, y el silencio de la Administración se considerará negativo, lo que significa que, si no hay respuesta en ese plazo, no obtendremos el aplazamiento. Existe un amplio margen para decidir conceder o no el aplazamiento pero, en general, se denegará si ya has incurrido en impagos reiterados de aplazamientos de deuda previos, entre otras cosas.