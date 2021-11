El Ministerio de Hacienda ha dado ejemplos de situaciones en las que sería más conveniente tributar por la plusvalía real y otras en las que sería mejor el resultado con el método objetivo, teniendo en cuenta que en caso de que el contribuyente no obtenga una ganancia patrimonia l por la venta de la vivienda quedará exento de pagar este impuesto.

Con la aprobación este lunes del decreto, el Gobierno ha puesto en valor el decreto aprobado hoy, que mantiene la naturaleza del impuesto, pero permite a los ayuntamientos no tener que recortar sus servicios y garantiza su financiación, al tiempo que se asegura a los ciudadanos que no tendrán que pagar impuestos cuando no les corresponde.