En caso de no estar de alta o en situación asimilada en ambos regímenes en el momento de la jubilación (por ejemplo, si ya no sigues de alta como autónomo o si ya no trabajas por cuenta ajena en ese momento), se exigirán 15 años de cotización simultánea para acceder a las dos pensiones. Esto significa que no bastará con haber cotizado de forma sucesiva, sino que deberás haber cotizado en ambos regímenes de forma simultánea durante 15 años.