Proliferan los fraudes y las estafas en las reservas vacacionales a través de internet

Es importante no transferir nunca dinero desde fuera de la página o de la aplicación porque, si el consumidor decide obviar al intermediario y contratar directamente con el propietario, este perderá la garantía, y la plataforma no se hará cargo de la reclamación en caso de que exista algún problema.

No obstante, las reclamaciones más numerosas en agosto sobre los alquileres vacacionales no son por estafas, sino por incumplimientos de las condiciones pactadas en los contratos, según señala la abogada del área inmobiliaria de Legalitas Mariluz Rodríguez.

Cuestiones como que la casa no está totalmente equipada, que tiene menos habitaciones de las que han asegurado y encima son más pequeñas, que no está exactamente en primera línea de playa o que no funciona el aire acondicionado o no lo tiene. Cuando ocurre esto, lo primero que hay que hacer, según Rodríguez, es "un buen reportaje de la casa para que se vea cuál es el problema" ya que en las condiciones tiene que venir detallada la situación en la que se encuentra la vivienda.