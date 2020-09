Cómo puedes facturar sin ser autónomo: requisitos

Ser autónomo implica hacer frente a ciertos gastos fijos que se pueden hacer cuesta arriba cuando los ingresos no acompañan. De hecho muchos son los que trabajan los siete días a la semana . La cuota de la Seguridad Social es uno de ellos y, para muchos profesionales por cuenta propia, supone el mayor desembolso mensual al que deben hacer frente. Y es que, en todos aquellos casos en que no es posible aplicar ninguna bonificación o ayuda de la Seguridad Social, la cuota mínima asciende a 283,32 euros en 2020 para la base de cotización mínima, de 944,40 euros. Para evitar este pago mensual, muchas personas se preguntan si es posible facturar sin ser autónomo. ¿Cuándo es posible hacerlo y cuáles son las consecuencias? ¿Qué ocurre en el caso de las cooperativas de trabajo asociado?

Facturar sin ser autónomo: ¿Cuándo es posible?

En los casos en los que no se cumplen estas condiciones, lo habitual es no darse de alta como autónomo, aunque sigue existiendo un pequeño grado de riesgo. Sin embargo, la Inspección de Trabajo y las distintas Administraciones no suelen poner el foco en estos casos de duda. Con todo, si no lo tienes claro, lo mejor es acogerse a vías como la tarifa plana de 60 euros al mes durante un año para cumplir con la ley y tener un margen de tiempo para obtener beneficios sin tener que desembolsar una cuota elevada. También puedes compatibilizar el cobro del paro con tu actividad como autónomo y, en general, estudiar todas las posibles ayudas para este tipo de profesionales.