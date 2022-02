Con el nuevo valor de referencia de Catastro, el contribuyente no pagará determinados impuestos en función del precio que ha pagado por su inmueble, sino por su 'valor de mercado'. En este sentido, la ley presume que el valor de mercado se corresponde con el valor de referencia aprobado por la Dirección General del Catastro. Un valor que no tiene por qué coincidir con el valor real del inmueble.

La buena noticia es que esta presunción admite prueba en contrario , de forma que, si el contribuyente prueba que el valor de mercado no se corresponde con el valor de referencia de Catastro, podrá modificar la suma que debe pagar a la administración que corresponda. Sin embargo, la Administración aplicará de forma automática el valor de referencia de Catastro, y será el contribuyente el que tenga que dar los pasos para reclamar.

Sin embargo, no se tiene en cuenta si la vivienda necesita reformas (lo que puede haber llevado al comprador a pagar un precio inferior), ni se lleva a cabo una visita al inmueble para valorarlo. Sí se tienen en cuenta las características catastrales de la propiedad, pero no las circunstancias propias de cada inmueble. Por eso puede ocurrir que no se corresponda con el precio pagado.