Puede parecer un sinsentido, pero ganar la lotería no siempre es sinónimo de ganar riqueza , o al menos no a largo plazo. Prueba de ello es la larga lista de personas que terminaron con menos dinero en su cuenta bancaria después de ganar un premio de este tipo. También el hecho de que el 70 por ciento de los agraciados en estos sorteos terminan más pobres de lo que empezaron, algo que ocurre, de media, a los 5 años de obtener el premio. Afortunadamente, existen excepciones y formas inteligentes y seguras de invertir el dinero obtenido: estos son algunos consejos para invertir el dinero ganado con la lotería .

Como mínimo, ganar la lotería nos obligará a pensar en qué hacer con todo ese dinero. El primer consejo experto, tal y como recuerdan desde BBVA, es ser discreto., algo que puede resultar muy complicado. Esto no quiere decir que no podamos contarlo a las personas de nuestra máxima confianza, pero es importante tomarse un tiempo para reflexionar y no pregonarlo a los cuatro vientos: incluso las entidades financieras no tardarán en intentar captar tu dinero para convertirse en sus gestores.