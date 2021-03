Excedencia voluntaria: cómo pedirla y requisitos para optar a ella

En general se puede decir que la excedencia voluntaria es una situación laboral en la que el contrato de trabajo queda suspendido porque el empleado así lo solicita al empresario. Por tanto, no habrá obligación de trabajar, del lado del trabajador, ni de abonar un salario, del lado del empleador. Sin embargo, tampoco habrá despido , ya que la relación se encuentra simplemente 'congelada' durante el tiempo pactado.

La regulación de la excelencia voluntaria la encontramos en el Estatuto de los Trabajadores , concretamente, en su artículo 46. En él se establece, en cuanto a cómo pedir la excedencia voluntaria , que el trabajador con al menos un año de antigüedad en la empresa " tiene derecho a que se le reconozca la posibilidad de situarse en excedencia voluntaria por un plazo no menor a cuatro meses y no mayor a cinco años". Además, podrá solicitarse una nueva excelencia si han transcurrido cuatro años desde el final de la anterior.

Si en el primer caso hablamos de una excedencia voluntaria para la que no hace falta alegar motivo alguno, el mismo artículo habla también de otros tipos de excedencia voluntaria condicionados a ciertas circunstancias. Así, la misma norma prevé que los trabajadores tendrán derecho a un periodo de excedencia de duración no superior a tres años para atender al cuidado de cada hijo , tanto cuando lo sea por naturaleza, como por adopción, o en los supuestos de guarda con fines de adopción o acogimiento permanente.

También tendrán derecho a un periodo de excedencia, de duración no superior a dos años (salvo que se establezca una duración mayor por negociación colectiva) los trabajadores para atender al cuidado de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse por sí mismo, y no desempeñe actividad retribuida.