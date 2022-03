Tener claro cómo recurrir multas por aparcamiento siempre es útil, aunque no siempre tenga sentido pasar por este trámite. En general, recurrir una multa de tráfico supondrá decir adiós al descuento del 50 por ciento que suele ofrecerse en caso de pagarla dentro del plazo señalado por la Administración de que se trate: por eso es importante tener claro que efectivamente la autoridad competente ha cometido un error o, al menos, tener una duda lo bastante razonable antes de dar este paso. ¿Cómo recurrir una multa por aparcamiento? ¿Qué trámites y plazos se aplican a esta reclamación?

Otros casos posibles son aparcar en un vado, sobre una acera , en un paso de peatones, en zona prohibida, en doble fila... o por no poner el ticket dentro de un área controlada por el Servicio de Estacionamiento Regulado (SER).

Lógicamente, si se trata de un error, lo mejor es reclamar. Por ejemplo, si aparcaste en una plaza de minusválidos y puedes presentar la tarjeta que lo pruebe, o si resides en la zona en la que has aparcado y tienes la tarjeta correspondiente. También cuando tu vehículo sí pueda estacionar en una zona de carga y descarga. Si se trata de una multa en zona de parquímetros y no has dejado tu ticket visible, aportar este documento con los datos correctos de tu matrícula y el tiempo que ha estado estacionado tu vehículo también servirá como prueba, tal y como recuerda Pepecar.