Si te has visto obligado a apuntarte al paro debes saber que este trámite, que supone darte de alta como demandante de empleo en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), es imprescindible para poder cobrar tu prestación por desempleo, así como para acceder a ofertas de trabajo y formaciones gestionadas por el propio SEPE. De hecho, si te han despedido, cuentas con un plazo de 15 días hábiles para darte de alta en el paro.

En caso de que no dispongas de DNI electrónico, certificado digital o usuario cl@ve, existe un formulario para la pre-solicitud individual de prestaciones por desempleo que solo debe enviarse si ha finalizado tu contrato o te han despedido. Tampoco se debe enviar si ya has solicitado cita previa o has presentado tu solicitud en el SEPE por otro canal.