La otra cara del pago digital: puedes deber un euro y estar en los listados de ASNEF sin saberlo

¿Cómo saber si estoy en ASNEF u otras listas de morosos?

Pertenecer a una lista de morosos como ASNEF -Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito- es más común de lo que parece. No pocas personas mantienen pequeñas deudas con proveedores de servicios (telefonía, internet y similares) por desacuerdos sin solucionar, y el resultado puede acabar figurando en uno de estos listados. Es más, en muchos casos los impagos se deben a simple desconocimiento: una factura de luz que llega a tu antiguo domicilio cuando ya te has mudado, un contrato que sigue activo aunque tú ya no resides en ese lugar porque la persona que asumió el servicio no hizo el cambio de titularidad... La posibilidades son infinitas, e incluyen los errores administrativos que apunten hacia ti como moroso a pesar de no tener deuda alguna.



Ello, desafortunadamente, trae de la mano consecuencias negativas, como dificultar el acceso a créditos. Con todo, existen empresas dispuestas a ofrecer préstamos y créditos rápidos estando en ASNEF, aunque hay que tener cuidado con las condiciones, ya que éstas suelen ser bastante más perjudiciales para el consumidor debido (al menos en teoría) al plus de riesgo asumido. ¿Lo mejor? Sanear tus cuentas y permitirte así acceder a créditos en condiciones normales cuando así lo necesites.