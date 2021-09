Recibir una pensión capaz de soportar un nivel de vida digno se ha convertido en la gran preocupación de miles de españoles, y no es para menos. Las reformas del sistema de pensiones parecen dejar claro que el ahorro privado como complemento al público es ya una necesidad, y por este motivo siguen apareciendo incentivos fiscales para este tipo de instrumentos , muchos de ellos ofrecidos por la banca, pero también en el ámbito de la propia empresa. Además, la crisis del sistema de las pensiones y la escasez de ingresos en la hucha de la Seguridad Social está provocando cambios en la edad de jubilación, así como en la forma de calcular la cuantía definitiva de esta prestación una vez decidamos retirarnos de la vida laboral. Con este panorama, toca plantearse qué podemos hacer para impulsar el ahorro privado. Si es tu caso, toma nota de estos consejos para ahorrar antes de la jubilación.

Precisamente uno de los problemas de los españoles es que nuestra cultura del ahorro brilla por su ausencia: tal y como asegura BBVA, aunque el ahorro destinado a la jubilación es "probablemente uno de los hitos de planificación financiera más importantes de la vida de una persona", "desgraciadamente no siempre se le da la importancia que requiere." Así, en España coexisten dos circunstancias que "con frecuencia entorpecen esta tarea": por un lado, "no existe una arraigada cultura del ahorro y la planificación financiera en general." Por otro, "en lo que a la jubilación se refiere, los españoles tienen depositado toda o buena parte de su destino en esta etapa en la pensión pública, algo que ha podido funcionar en el pasado, pero a lo que no deben agarrarse los futuros jubilados: la generosidad de las futuras pensiones caerá de manera muy notable."