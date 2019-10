Preferentes, caso de Bankia y Popular, convertibles del Santander: Los consejos de la OCU para no caer

Antes de invertir, es importante tener claro cuál es el objetivo de la inversión, el plazo en que se recuperarán los ahorros y el riesgo que se va a asumir.Mantener siempre una cantidad de dinero para poder afrontar imprevistos (los expertos aconsejan el equivalente al salario de tres meses): hay que pensar que no todos los productos permiten recuperar el dinero sin sufrir penalizaciones, así se evitará tener que deshacerse de una inversión en un momento inoportuno, perdiendo dinero.Antes de contratar un producto de inversión, hay que confirmar que se ajusta al perfil de inversión deseado: desconfiar de cualquier promesa de obtener beneficios muy por encima del mercado en poco tiempo.Hay que tener cuidado con los costes. Antes de contratar, comprobar los gastos que cargará la entidad (el mantenimiento de cuenta, por ejemplo) para evitar sorpresas llegado el momento del vencimiento.No hay que comprometerse ni comprar nada sin aclarar antes todas las dudas con un profesional, preferiblemente independiente (el asesor del banco no lo es).Es recomendable llevar el contrato a casa para leerlo y estudiarlo detenidamente.los impuestos reducen el rendimiento de la inversión.Con cuentas de ahorro y depósitos no habrá ningún riesgo invirtiendo un máximo de 100.000 euros por entidad, pues el Fondo de Garantía de Depósitos garantiza hasta 100.000 euros por titular y entidad (hasta 200.000 si son dos los titulares).Los fondos, los seguros de ahorro y los planes de pensiones no están cubiertos por ningún Fondo de Garantía. No obstante, en los fondos y planes los activos están separados del patrimonio de la entidad, lo que aporta algo de seguridad si ésta resultara insolvente.OCU ofrece un comparador de depósitos para buscar las cuentas y depósitos con las mejores rentabilidades